Презентация OnePlus 8 и 8 Pro состоится 15-го апреля 2020 года





Китайская компания, являющаяся подразделением BBK Electronics – OnePlus, уже анонсировала выпуск новинок 2020 года. Модели 8 и 8 Pro будут оснащены изогнутыми сенсорными дисплеями AMOLED на 6,55 дюйма диагонали с разрешением FullHD+и частотой 120 ГГц. Комплектация флагманов предусматривает работу на процессоре Snapdragon 865 с тремя версиями встроенной памяти: 6 Гб, 8 Гб и 12 ГБ оперативной и 128 либо 256 ГБ с возможностью расширения флэш-картой UFS 3.0. Автономность аккумуляторной батареи составит 4000 мАч в базовом варианте и 4500 мАч в Pro с поддержкой быстрого заряда в обоих смартфонах.Кроме того, разработчики особенно потрудились над тройной внешней камерой с датчиками на 48 Мп, 16 Мп и 2 Мп и фронтальной с объективом на 32 Мп, качество которых конкурирует с оптикой флагманов премиального сегмента. Также компания предусмотрела брендовую оболочку OxygenOS 10 на базе Android 10.По словам информатора, концерн готовит к выпуску третью модель – Lite, которая выйдет через несколько месяцев после 8 и 8 Pro.