АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на шоу

Своим появлением перед публикой в достаточно дерзком наряде ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова произвела настоящий фурор. Выступление прошло сразу после возвращения певицы с гастролей на московской площадке ТРК VEGAS. Вместе со звездой в этот вечер выступали и другие известные российские артисты.

«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на шоу

Для выхода на сцену ведущая «Дом-2» Ольга Бузова подобрала без преувеличения просто роскошный образ. Она была в блестящем боди с разрезами, а свои стройные ноги певица подчеркнула с помощью ботфортов, которые были такого же цвета.

Не менее ярким был и макияж теледивы. Она сделала smoky-eyes, который подчеркнул ее пронзительный взгляд.

После появления на сцене Ольги Бузовой публика словно ожила, а в Сети до сих пор обсуждают, то, насколько она яркая личность.
Большинство пишут о том, что звезда выбрала себе шикарный наряд, который только подчеркнул ее стройную фигуру. Есть и те, кто сказал, что Бузова человек-праздник и этого нельзя не признать. Также некоторые отметили, что Ольга Бузова: «Секси, дело тут не в вокале!».


Напомним, что ранее стало известно о том, что Ольга Бузова в этом году впервые проведет престижную премию Муз-ТВ.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарик Мартиросян вспомнил о медицинском образовании и призвал поклонников защитить себя от…
Раскрыта стоимость 43-дюймового телевизора от компании…
Дмитрий Певцов о коронавирусе: «Нельзя победить народ, который зимой ест…
В Ноябрьске медики извлекли из желудка ребенка 20 магнитных…
«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на…
Кожаные штаны с завышенной талией не смогли скрыть округлившийся живот певицы…
В России предлагают застраховаться от…
«Со мной все прекрасно»: Марина Александрова объяснила свое отсутствие в…
Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на…
Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один…
Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без…
«Вы мне так нравились!»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала признание своему…
Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020…
В Израиле ученые нашли способ улучшения памяти с помощью…
В Сургуте обнаружили человеческий эмбрион в канализационном…
Тилль Линдеманн выступил на московском концерте в огромном пузыре из-за…
«Поют на балконах»: Жительница Испании рассказала об изменениях на Ибице в условиях…
«Коронавирус Тиберий»: Юрий Лоза предложил дать имя распространяющемуся по миру…
Тюнинг-ателье из Германии представило обновленный Lamborghini…
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с днем…
Маргарита Симоньян заявила о беременности спустя четыре месяца после рождения третьего…
Генетики определили расовую принадлежность захороненных в Ливане…
«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с…
«Истерики нет»: Лера Кудрявцева рассказала об обстановке в Эмиратах в условиях …
Максим Виторган впервые появился на обложке глянцевого журнала с Нино Нинидзе и рассказал о своем…
Автоэксперты назвали три кроссовера c пробегом, которые превосходят Kia…
Брат Муслима Магомаева по поводу сериала об артисте: «Как Синявская могла это…
Власти города в Хорватии продают дома по цене одной хорватской…
Просмотреть все новости