«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на шоу
Своим появлением перед публикой в достаточно дерзком наряде ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова произвела настоящий фурор. Выступление прошло сразу после возвращения певицы с гастролей на московской площадке ТРК VEGAS. Вместе со звездой в этот вечер выступали и другие известные российские артисты.
Для выхода на сцену ведущая «Дом-2» Ольга Бузова подобрала без преувеличения просто роскошный образ. Она была в блестящем боди с разрезами, а свои стройные ноги певица подчеркнула с помощью ботфортов, которые были такого же цвета.
Не менее ярким был и макияж теледивы. Она сделала smoky-eyes, который подчеркнул ее пронзительный взгляд.
После появления на сцене Ольги Бузовой публика словно ожила, а в Сети до сих пор обсуждают, то, насколько она яркая личность.
Большинство пишут о том, что звезда выбрала себе шикарный наряд, который только подчеркнул ее стройную фигуру. Есть и те, кто сказал, что Бузова человек-праздник и этого нельзя не признать. Также некоторые отметили, что Ольга Бузова: «Секси, дело тут не в вокале!».
Напомним, что ранее стало известно о том, что Ольга Бузова в этом году впервые проведет престижную премию Муз-ТВ.
Для выхода на сцену ведущая «Дом-2» Ольга Бузова подобрала без преувеличения просто роскошный образ. Она была в блестящем боди с разрезами, а свои стройные ноги певица подчеркнула с помощью ботфортов, которые были такого же цвета.
Не менее ярким был и макияж теледивы. Она сделала smoky-eyes, который подчеркнул ее пронзительный взгляд.
После появления на сцене Ольги Бузовой публика словно ожила, а в Сети до сих пор обсуждают, то, насколько она яркая личность.
Большинство пишут о том, что звезда выбрала себе шикарный наряд, который только подчеркнул ее стройную фигуру. Есть и те, кто сказал, что Бузова человек-праздник и этого нельзя не признать. Также некоторые отметили, что Ольга Бузова: «Секси, дело тут не в вокале!».
Напомним, что ранее стало известно о том, что Ольга Бузова в этом году впервые проведет престижную премию Муз-ТВ.