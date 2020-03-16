Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro с камерой на 108 Мп





Смартфон Mi Note 10 Pro от компании Xiaomi представлен осенью 2019 года, а сейчас его цена на российском рынке начинается от 39,9 тыс рублей. Лу Вейбинг заявил о намерении компании избавиться от всех моделей, которые не имеют поддержки сетей 5G и стоят больше 285 долларов. Глава компании отметил, что модель Mi Note 10 Pro исчезнет с прилавков в Китае “немедленно”, поскольку сети 5G развиваются стремительными темпами.Как известно, смартфон Mi Note 10 Pro стал первым в мире, имеющим 108-мегапиксельную камеру. На данный момент неизвестно, коснется ли сокращение продаж на международном рынке.