Медики развеяли мифы о пользе некоторых диетических продуктов





По мнению диетологов, не все продуты, на упаковке которых написано о низком содержании в них жира и калорий, являются полезными. Многие из них могут провоцировать появление проблем в работе сердечно-сосудистой системы, а также диабет.Медики советуют не идти на поводу у рекламы и избегать употребления в пищу как сладких, так и обезжиренных йогуртов. Дело в том, что в качестве заменителей сахара для этих продуктов используются не самые полезные вещества. Как альтернативу подобным привычным перекусам, специалисты рекомендуют натуральные йогурты и добавки к ним в виде фруктов, орехов, ягод и меда.Польза напитков с нулевой калорийностью также является слишком преувеличенной. Они не только вредны, но и опасны для здоровья человека. У человека портится зубная эмаль, нарушается обмен веществ и страдает пищеварительная система, а также уменьшается эластичность кожи и появляются лишние килограммы. По-настоящему полезным для организма будет включение в ежедневный рацион свежевыжатых соков.Также медики не рекомендуют включать в меню сухие завтраки и консервы, так как содержащиеся в них красители и консерванты отнюдь не полезны для здоровья. Вместо этих вредных продуктов стоит налегать на цельнозерновые каши, запеченную рыбу и отварное мясо.