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Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020 году

Не всегда самые ожидаемые новинки это бюджетные автомобили, на которых спрос выше люксовых брендов. Не стоит забывать, что технологические новинки появляются сначала в премиальном сегменте, а только потом кочуют в автомобильный масс маркет.

Пятерка самых ожидаемых автомобильных новинок представил портал CarsWeek.ru.

1. Porsche 911 Turbo S


Ценителей легендарного семейства 911 ожидает в текущем году приятный сюрприз. Обновление старшего из представителей линейки увидит свет в 2020 году. Автомобиль сможет похвастаться местами для задних пассажиров. Новинка обещает стать самым быстрым автомобилем в семействе. 14 миллионов рублей предлагается заплатить за «болид» с 3,8 литровым двигателем мощностью 640 лошадиных сил. 0-100 эта машина будет ехать за 2,7 секунды, а 0 – 200 за 8,8 секунд. Предел скорости производитель установит на отметке в 330 км/ч.

2. Ford Mustang Mach-E


Сомнительно, что эта модель появится в России, но оставить без внимания первый электрический кроссовер компании Ford с громким именем мы не могли. Mustang Mach-E уже готовится к первым поставкам, которые состоятся в четвертом квартале этого года. С выпуском купеобразного кроссовера, американский концерн пытается совместить в одном продукте сразу несколько целевых аудиторий и решений проблем.

Первый электрокар получил имя легендарного спорткара, что привело к бурному обсуждению модели во всем мире. Теперь об этом автомобиле знают очень многие. Кроме того, выпуск электрокара позволит снизить накал в среде борцов за экологичность. Кросс-купе – это один из самых популярных сейчас классов автомобилей, что обеспечит модели дополнительный спрос.
К сожалению, только начало продаж покажет удачность модели и решения.

3. Land Rover Defender


Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020 году

На третьем месте рейтинга расположился Один из немногих современных рамных внедорожников. Продолжатель традиций бескомпромиссного покорения бездорожья просто обязан быть рамным и построенным по известным канонам. В компании особенно подчеркивают, что у них получился ультрасовременный автомобиль, в котором легко читается приверженность традициям марки. Новый Defender построен на платформе, созданной с нуля, но с применением ультрасовременных материалов и технологий. Автомобиль отлично оснащен электроникой. Для привлечения внимания к новинке Land Rover задействовал его в съемках очередного эпизода бондианы.

4. Aston Martin DBX


Неудачу на IPO в Aston Martin надеются компенсировать продажами первого кроссовера марки. Автомобиль получился и вправду очень красивым. В экстерьере легко узнаются фирменные черты марки, а интерьер поражает изысканной роскошью. Как встретит новинку рынок покажет только время.

5. Ferrari Roma



Название модели, возможно, продиктовано ее компоновкой, характерной не для спортивных болидов, а для автомобилей, заполняющих улицы больших городов. Двигатель у Ferrari Roma расположен спереди, но это не значит, что соплатформанник Portofino разгоняется до сотни за 3,4 секунды. Под капотом установлен 3,9 литровый битурбированный двигатель мощностью 611 л/с.
Источник - https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1213056/

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Добавил: Роман Сегодня, 14:50

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