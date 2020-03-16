Гарик Мартиросян вспомнил о медицинском образовании и призвал поклонников защитить себя от коронавируса

По словам Гарика Мартиросяна, не стоит пренебрегать советами медиков, даже если эпидемия коронавируса кажется преувеличенной, так как под угрозой здоровье и жизни людей. Прежде всего, необходимо воздержаться от любых поездок за границу в период карантина. Если же кто-то только вернулся из другой страны, лучше всего самоизолироваться на 14 дней, чтобы не подвергать опасности окружающих. В случае резкого ухудшения самочувствия следует незамедлительно вызвать скорую помощь и ограничить контакты с родными, в особенности с пожилыми членами семьи.«Не целуйтесь при встрече, не пожимайте руки, не трогайте лицо и не ешьте в общественных местах», - отметил популярный артист и телеведущий. Также он упомянул, что для профилактики нужно регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а также использовать санитайзеры. Напоследок, Гарик Мартиросян призвал поклонников «не паниковать и не позволять паниковать своим близким».