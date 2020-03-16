АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на коронавирус

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Никита Шалюков находится в панике. Как он рассказал подписчикам, несколько последних дней у него держится высокая температура, а врач скорой помощи отказался брать у него анализ на коронавирус, который охватил всю планету.
Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на коронавирус

Экс-участник телестройки уже несколько дней испытывает тяжелое недомогание. Шалюков не может встать, у него высокая температура и, по его словам, ранее во время простуды он не чувствовал себя настолько плохо. Сотрудники скорой помощи, которую вызвал Никита, не стали его госпитализировать и отказали во взятии анализов на вирусную инфекцию.

Он поблагодарил поклонников, которые за него переживают и сообщил им, что у него уже четвёртый день держится температура более 38 градусов, а ночами доходит почти до 40. По словам врачей скорой помощи, это просто простуда, но Шалюков переживает, так как много раз болел простудой и чувствует, что в этот раз болен серьёзнее.

Удивление Никиты вызвало то, что тысячи человек со всего мира на его странице в социальной сети выразили ему свою поддержку в тяжёлый период. Он признался, что нашлись люди, кого он считал близкими друзьями, но они отвернулись от него.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарик Мартиросян вспомнил о медицинском образовании и призвал поклонников защитить себя от…
Раскрыта стоимость 43-дюймового телевизора от компании…
Дмитрий Певцов о коронавирусе: «Нельзя победить народ, который зимой ест…
В Ноябрьске медики извлекли из желудка ребенка 20 магнитных…
«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на…
Кожаные штаны с завышенной талией не смогли скрыть округлившийся живот певицы…
В России предлагают застраховаться от…
«Со мной все прекрасно»: Марина Александрова объяснила свое отсутствие в…
Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на…
Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один…
Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без…
«Вы мне так нравились!»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала признание своему…
Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020…
В Израиле ученые нашли способ улучшения памяти с помощью…
В Сургуте обнаружили человеческий эмбрион в канализационном…
Тилль Линдеманн выступил на московском концерте в огромном пузыре из-за…
«Поют на балконах»: Жительница Испании рассказала об изменениях на Ибице в условиях…
«Коронавирус Тиберий»: Юрий Лоза предложил дать имя распространяющемуся по миру…
Тюнинг-ателье из Германии представило обновленный Lamborghini…
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с днем…
Маргарита Симоньян заявила о беременности спустя четыре месяца после рождения третьего…
Генетики определили расовую принадлежность захороненных в Ливане…
«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с…
«Истерики нет»: Лера Кудрявцева рассказала об обстановке в Эмиратах в условиях …
Максим Виторган впервые появился на обложке глянцевого журнала с Нино Нинидзе и рассказал о своем…
Автоэксперты назвали три кроссовера c пробегом, которые превосходят Kia…
Брат Муслима Магомаева по поводу сериала об артисте: «Как Синявская могла это…
Власти города в Хорватии продают дома по цене одной хорватской…
Просмотреть все новости