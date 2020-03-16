Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на коронавирус





Экс-участник телестройки уже несколько дней испытывает тяжелое недомогание. Шалюков не может встать, у него высокая температура и, по его словам, ранее во время простуды он не чувствовал себя настолько плохо. Сотрудники скорой помощи, которую вызвал Никита, не стали его госпитализировать и отказали во взятии анализов на вирусную инфекцию.Он поблагодарил поклонников, которые за него переживают и сообщил им, что у него уже четвёртый день держится температура более 38 градусов, а ночами доходит почти до 40. По словам врачей скорой помощи, это просто простуда, но Шалюков переживает, так как много раз болел простудой и чувствует, что в этот раз болен серьёзнее.Удивление Никиты вызвало то, что тысячи человек со всего мира на его странице в социальной сети выразили ему свою поддержку в тяжёлый период. Он признался, что нашлись люди, кого он считал близкими друзьями, но они отвернулись от него.