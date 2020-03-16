Дмитрий Певцов о коронавирусе: «Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое!»
Дмитрий Певцов решил прокомментировать ситуацию с коронавирусом, распространяющимся по миру. Актер разместил соответствующий пост в Instagram, где призвал поклонников серьезно относиться к соблюдению личной гигиены.
В своей публикации артист рассказал интернет-пользователям историю, в которой многие пациенты умирали после проведения полостной операции. Затем «один умник» предложил перед началом хирургического вмешательства мыть руки, в связи с чем количество выздоравливающих людей увеличилось. Дмитрий Певцов призвал фолловеров следовать этому совету, после чего добавил, что китайский недуг не сможет победить россиян, которые в зимний период едят мороженое.
Ранее стало известно о наличии коронавируса у Ольги Куриленко. В свое время актриса сыграла девушку Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия». Знаменитость пожаловалась подписчикам блога на слабость и температуру. Сейчас она находится на домашнем карантине.
В своей публикации артист рассказал интернет-пользователям историю, в которой многие пациенты умирали после проведения полостной операции. Затем «один умник» предложил перед началом хирургического вмешательства мыть руки, в связи с чем количество выздоравливающих людей увеличилось. Дмитрий Певцов призвал фолловеров следовать этому совету, после чего добавил, что китайский недуг не сможет победить россиян, которые в зимний период едят мороженое.
Ранее стало известно о наличии коронавируса у Ольги Куриленко. В свое время актриса сыграла девушку Джеймса Бонда в картине «Квант милосердия». Знаменитость пожаловалась подписчикам блога на слабость и температуру. Сейчас она находится на домашнем карантине.