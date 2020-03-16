Автолюбители продемонстрировали "заряженный" ИЖ Москвич-412
Автолюбители решили модифицировать ИЖ Москвич-412 с помощью агрегатов от Toyota. Хотя продемонстрированный автомобиль не изменился внешне, его характеристики значительно улучшились.
Российские тюнеры часто обращают внимание на модификацию кузова, делая его совершенно неузнаваемым. Теперь же энтузиасты выделили время для модернизации силовой установки в классическом Москвиче-412, который позаимствует двигатель от японского производителя. Тюнинг-проект длительностью в четыре года позволил добиться впечатляющих результатов при большом бюджете. На изображениях видно, что эксперты не поскупились на массивный воздухозаборник. Вместе с капотом его решили обклеить черной пленкой для придания незабываемого стиля.
Работу машины обеспечивает 1,8-литровый двигатель, спортивные карбюраторы и нагнетатель мощности, которые суммарно выдают до 110 л. с. Салон также не избежал перемен: здесь был использован кожзам серого цвета, которого хватило на рулевое колесо, панель приборов и даже заводской радиоприемник. Пользователи соцсетей оценили проект и похвалили целеустремленного водителя, который за продолжительный период не отказался от тюнинга.
Российские тюнеры часто обращают внимание на модификацию кузова, делая его совершенно неузнаваемым. Теперь же энтузиасты выделили время для модернизации силовой установки в классическом Москвиче-412, который позаимствует двигатель от японского производителя. Тюнинг-проект длительностью в четыре года позволил добиться впечатляющих результатов при большом бюджете. На изображениях видно, что эксперты не поскупились на массивный воздухозаборник. Вместе с капотом его решили обклеить черной пленкой для придания незабываемого стиля.
Работу машины обеспечивает 1,8-литровый двигатель, спортивные карбюраторы и нагнетатель мощности, которые суммарно выдают до 110 л. с. Салон также не избежал перемен: здесь был использован кожзам серого цвета, которого хватило на рулевое колесо, панель приборов и даже заводской радиоприемник. Пользователи соцсетей оценили проект и похвалили целеустремленного водителя, который за продолжительный период не отказался от тюнинга.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:42