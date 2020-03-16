«Вы мне так нравились!»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала признание своему преподавателю

В новом ролике звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева говорит сразу на множество тем. Так, она комментирует обвал российской валюты, обсуждает какова цена на нефть и вспоминает о том, что медицина на территории России оставляет желать лучшего. Тем не менее, теледива заверяет, что на самом деле хотела поговорить совсем не об этом, а намерена была обсудить различные женские штучки.В этом же видео Алена Водонаева подчеркивает, что не любила совсем политологию в студенческие годы, потому что совсем не могла понять, а как ей эта наука может помочь в будущем. По словам Алены, она ходила на пары по политологии только ради молодого, а ко всему и симпатичного преподавателя. Ко всему, в видео, она заявила, что преподаватель ей очень нравился.А вот знания звезде шоу «Дом-2» в итоге все-таки пригодились, так как она комментирует постоянно не только то, что происходит в жизни знаменитостей, но и достаточно важные и актуальные события для всей страны.