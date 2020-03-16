Раскрыта стоимость 43-дюймового телевизора от компании Nokia





Рынок умных телевизоров год назад пополнился устройствами от Huawei, Motorola, Honor, OnePlus и Nokia. Вместе с Flipkart бренд выпустил вторую модель телевизора, а именно 43-дюймовый Smart-TV, работающий под управлением Android TV 9, а также при поддержке Google Assistant и цифрового медиаплеера Chromecast. Новинка оснащена Dolby Audio и DTS Surround Sound, а ее стоимость оценивается в 418 долларов.Первым смарт-телевизором Nokia стал 55-дюймовый аппарат с поддержкой 4K и звуковой системы JBL по цене 566 долларов. Новая модель от бренда станет более дешевой. Она будет отличаться узкими рамками с трех сторон, а на нижней располагаются динамики от JBL.