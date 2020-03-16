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В России инженеры работают над созданием такси на воздушной подушке

Российские инженеры работают над созданием такси на воздушной подушке СВП-550. Это транспортное средство получит способность работать в условиях любой местности.

Уникальное такси на воздушной подушке сможет переправлять до 10 человек по суше, воде и льду с минимальным расходом топлива и при возможности разогнаться до 98 км/ч. Конструкция позволяет осуществлять движение даже при прорыва днища, которое удерживает воздух. Безопасность обеспечит ассистент пилота, удерживающий высокую маневренность при любых погодных условиях. В ближайшее время производитель начнет тестирование опытного образца. Специалисты оценили стоимость новинки в 3,7 млн рублей.

Известно, что новинка будет весить около 680 кг, а расход топлива составит 16-23 л/ч. Эксперты сообщают о необходимости открыть курсы для обучения пилотов такого такси при его запуске в продажу.

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Технологии / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:09

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