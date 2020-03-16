Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с днем рождения
Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ольга Бузова разместила в личном аккаунте Instagram новую публикацию, где она поздравляет любимого с днем рождения. Певица написала, что ждет личной встречи, чтобы сказать ему самые важные слова.
Ольга Бузова с трепетом относится к своим отношениям с блогером Давидом Манукяном. На этот раз звезда с помощью поста в Сети поздравила любимого с его днем рождения. Однако писать пожелания она не стала, а отметила, что скажет ему обо всем лично. Ольга подчеркнула, что ждет его с нетерпением.
На фотографии влюбленные нежно обнимаются К слову, публикация уже набрала более пятисот тысяч лайков, а также множество комментариев. Прокомментировал публикацию и Давид Манукян. Молодой человек поблагодарил любимую за теплое поздравление и отметил, что снимок, размещенный Ольгой Бузовой, является одним из его любимых.
Не остались в стороне и пользователи Сети, которые подчеркнули, что Ольга Бузова и Давид Манукян очень красивая пара.
Напомним, что об отношениях ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида Манукяна общественность узнала в декабре прошлого года. С тех пор, несмотря на плотные графики обеих звезд, они всегда находят время друг для друга и радуют своих фанатов подробностями о своем романе.
Ольга Бузова с трепетом относится к своим отношениям с блогером Давидом Манукяном. На этот раз звезда с помощью поста в Сети поздравила любимого с его днем рождения. Однако писать пожелания она не стала, а отметила, что скажет ему обо всем лично. Ольга подчеркнула, что ждет его с нетерпением.
На фотографии влюбленные нежно обнимаются К слову, публикация уже набрала более пятисот тысяч лайков, а также множество комментариев. Прокомментировал публикацию и Давид Манукян. Молодой человек поблагодарил любимую за теплое поздравление и отметил, что снимок, размещенный Ольгой Бузовой, является одним из его любимых.
Не остались в стороне и пользователи Сети, которые подчеркнули, что Ольга Бузова и Давид Манукян очень красивая пара.
Напомним, что об отношениях ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Давида Манукяна общественность узнала в декабре прошлого года. С тех пор, несмотря на плотные графики обеих звезд, они всегда находят время друг для друга и радуют своих фанатов подробностями о своем романе.