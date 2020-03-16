«Со мной все прекрасно»: Марина Александрова объяснила свое отсутствие в соцсетях

37-летняя звезда призналась, что соблюдает пост и активно читает книги. За прошедшие две недели, в течение которых Марина Александрова не уделяла внимание социальным сетям, у нее появилось множество времени для себя и своих хобби. Знаменитость отметила, что раньше не обращала внимание, как много драгоценных часов было ею потрачено впустую: на просмотр «чужих картинок, чужих эмоций, чужих открытий». Теперь же артистка приняла решение жить своей жизнью и переключилась на свое «душевное здоровье».Александрова сообщила, что у нее «все прекрасно», а за последние недели она успела прочесть «пять прекрасных книг». Кроме того, актриса порекомендовала подписчикам изучить труды Григория Служителя, признавшись, что гордится личным знакомством с автором «Дней Савелия». Также звезда кино пожелала фолловерам здоровья и «начать жить своей жизнью», не откладывая ее на потом.