В России предлагают застраховаться от коронавируса





Страхование от всех новых вирусных заболеваний, включая CoVID-19, оценивается в 2-10 тыс рублей на год, а сумма покрытия составляет 20-100 тыс рублей. При этом смертельный исход вследствие лечения или протекания недуга в “Альфастраховании” оценивают в один миллион рублей. Не так давно подобную услугу начал предлагать банк “Восточный” в тандеме со страховой фирмой “Арсеналъ”. Благодаря новинке в период своей нетрудоспособности гражданин может получить 3-9 тыс рублей.В настоящее время лабораторные анализы показали почти 170 тыс случаев заражения новым типом пневмонии. В РФ насчитывается не менее 63 носителей COVID-19.