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«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с Собчак

Известная исполнительница Любовь Успенская уже долгие годы пользуется популярностью у российских и зарубежных слушателей. Многие обожают песни певицы, восхищаются её замечательной фигурой и свежим внешним видом, не обращая внимания на немаленький возраст.
«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с Собчак

Надо признать, что последние несколько месяцев вокруг Любови Успенской не стихают скандалы и интриги. Подобное течение событий вызвали сложные отношения исполнительницы с собственной дочерью Татьяной. Последнюю каплю своего спокойствия «королева русского шансона» оставила на студии телешоу «Док-Ток» при разговоре с Ксенией Собчак.

После срыва съемок, которые были остановлены из-за того, что певица ушла со съемочной площадки в середине процесса, Успенская сказала, что не имеет больше желания о чём-либо общаться с Собчак и вообще появляться на российском телевидении.
Она обвинила телеведущую, что та использовала семейную драму певицы для повышения рейтинга собственного шоу. По словам звезды, она не ожидала, что у Ксении нет никакой совести.

Исполнительница поделилась с поклонниками, что многие известные люди поменяли свое отношение к журналистке и больше не желают даже приветствовать её при встрече. Как рассказала поклонникам Успенская, на приглашение Ксении Собчак прийти на передачу, певица Валерия прилюдно посоветовала журналистке идти на три буквы.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:13

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