«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с Собчак





Надо признать, что последние несколько месяцев вокруг Любови Успенской не стихают скандалы и интриги. Подобное течение событий вызвали сложные отношения исполнительницы с собственной дочерью Татьяной. Последнюю каплю своего спокойствия «королева русского шансона» оставила на студии телешоу «Док-Ток» при разговоре с Ксенией Собчак.После срыва съемок, которые были остановлены из-за того, что певица ушла со съемочной площадки в середине процесса, Успенская сказала, что не имеет больше желания о чём-либо общаться с Собчак и вообще появляться на российском телевидении.Она обвинила телеведущую, что та использовала семейную драму певицы для повышения рейтинга собственного шоу. По словам звезды, она не ожидала, что у Ксении нет никакой совести.Исполнительница поделилась с поклонниками, что многие известные люди поменяли свое отношение к журналистке и больше не желают даже приветствовать её при встрече. Как рассказала поклонникам Успенская, на приглашение Ксении Собчак прийти на передачу, певица Валерия прилюдно посоветовала журналистке идти на три буквы.