«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с Собчак
Известная исполнительница Любовь Успенская уже долгие годы пользуется популярностью у российских и зарубежных слушателей. Многие обожают песни певицы, восхищаются её замечательной фигурой и свежим внешним видом, не обращая внимания на немаленький возраст.
Надо признать, что последние несколько месяцев вокруг Любови Успенской не стихают скандалы и интриги. Подобное течение событий вызвали сложные отношения исполнительницы с собственной дочерью Татьяной. Последнюю каплю своего спокойствия «королева русского шансона» оставила на студии телешоу «Док-Ток» при разговоре с Ксенией Собчак.
После срыва съемок, которые были остановлены из-за того, что певица ушла со съемочной площадки в середине процесса, Успенская сказала, что не имеет больше желания о чём-либо общаться с Собчак и вообще появляться на российском телевидении.
Она обвинила телеведущую, что та использовала семейную драму певицы для повышения рейтинга собственного шоу. По словам звезды, она не ожидала, что у Ксении нет никакой совести.
Исполнительница поделилась с поклонниками, что многие известные люди поменяли свое отношение к журналистке и больше не желают даже приветствовать её при встрече. Как рассказала поклонникам Успенская, на приглашение Ксении Собчак прийти на передачу, певица Валерия прилюдно посоветовала журналистке идти на три буквы.
Надо признать, что последние несколько месяцев вокруг Любови Успенской не стихают скандалы и интриги. Подобное течение событий вызвали сложные отношения исполнительницы с собственной дочерью Татьяной. Последнюю каплю своего спокойствия «королева русского шансона» оставила на студии телешоу «Док-Ток» при разговоре с Ксенией Собчак.
После срыва съемок, которые были остановлены из-за того, что певица ушла со съемочной площадки в середине процесса, Успенская сказала, что не имеет больше желания о чём-либо общаться с Собчак и вообще появляться на российском телевидении.
Она обвинила телеведущую, что та использовала семейную драму певицы для повышения рейтинга собственного шоу. По словам звезды, она не ожидала, что у Ксении нет никакой совести.
Исполнительница поделилась с поклонниками, что многие известные люди поменяли свое отношение к журналистке и больше не желают даже приветствовать её при встрече. Как рассказала поклонникам Успенская, на приглашение Ксении Собчак прийти на передачу, певица Валерия прилюдно посоветовала журналистке идти на три буквы.