Максим Виторган впервые появился на обложке глянцевого журнала с Нино Нинидзе и рассказал о своем романе

Изначально Максим Виторган, которому уже исполнилось 47 лет, делал все, чтобы скрыть свой роман с молодой актрисой 28-летней Нино Нинидзе. Однако после того, как его экс-супруга Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова, он все чаще стал появляться в обществе с юной красоткой.Известно, что актеры нашли утешение друг в друге после своих неудачных браков. Так, Нино Нинидзе практически перед самым началом отношений с Максимом Виторганом тяжело пережила развод с другим актером Кириллом Плетневым.Фотографию обложки журнала можно увидеть в Сети в официальном аккаунте издания. Поклонники пары тут же принялись комментировать снимок. Примечательно, что многие писали о том, что Максим и Нино просто шикарная пара, а также желали счастья влюбленным и долгих лет совместной жизни. Кроме того, подчеркивали и тот факт, что Нино Нинидзе до безумия красивая женщина.