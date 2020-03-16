Кожаные штаны с завышенной талией не смогли скрыть округлившийся живот певицы Ёлки

После того, как Ёлка выступила на праздновании дня рождения известного промоутера Константина Сидоркова, в Сети начали появляться слухи о ее интересном положении. Дело в том, что поклонники знаменитости уже давно подозревают, что их любимица беременна, так как она в последнее время отдает предпочтение объемным нарядам, скрывающим фигуру.Теперь же, после выхода на сцену в лаконичном образе, состоящем из черного гольфа и кожаных штанов с завышенной талией, фанаты звезды только укрепились в своих догадках. Дело в том, что брюки нестандартного кроя подчеркнули заметно округлившийся живот певицы, что и дало поклонникам надежду на то, что их кумир в скором времени все-таки станет матерью.Ранее Ёлка поделилась с фанатами своей позицией в отношении рождения наследников, отметив, что не является чайлдфри. Знаменитость призналась, что пока «по определенным причинам» не успела обзавестись детьми, но такое желание у нее есть и артистка даже рассматривает возможность усыновления.