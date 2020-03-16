Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без публики

Создатели "Вечернего Урганта" отметили, что реакция зрителей безусловно необходима в шоу, тем не менее здоровье людей важнее, а потому было принято решение отказаться от присутствия в студии аудитории. Соответствующую публикацию разместили в официальном Instagram-аккаунте программы. Пользователи социальной сети одобрили решение, согласившись, что на данный момент стоит обезопасить себя и других от возможного заражения новым видом коронавируса., – считают пользователи Сети.Подобной стратегии придерживаются также другие передачи – "Жить здорово!", "Пусть говорят" и "Прямой эфир". В воскресенье без зрителей передачу решил провести телеведущий Владимир Соловьёв.