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Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без публики

Последствия пандемии нового вида короновируса не обошли стороной развлекательное шоу "Вечерний Ургант". Теперь программу будут снимать без публики.
Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без публики

Создатели "Вечернего Урганта" отметили, что реакция зрителей безусловно необходима в шоу, тем не менее здоровье людей важнее, а потому было принято решение отказаться от присутствия в студии аудитории. Соответствующую публикацию разместили в официальном Instagram-аккаунте программы. Пользователи социальной сети одобрили решение, согласившись, что на данный момент стоит обезопасить себя и других от возможного заражения новым видом коронавируса. «Главное из эфира не исчезайте», «Достойно уважения», «Правильное решение в нынешних условиях, реальные масштабы нам неизвестны, лучше перестраховаться», – считают пользователи Сети.

Подобной стратегии придерживаются также другие передачи – "Жить здорово!", "Пусть говорят" и "Прямой эфир". В воскресенье без зрителей передачу решил провести телеведущий Владимир Соловьёв.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:54

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