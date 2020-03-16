Сын Ксении Собчак Платон собрался в Италию





Сыну актёра Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак Платону в этом году исполнится четыре года. Недавно мальчик изъявил желание съездить в Италию, однако встретил горячие протесты своих родных из-за разразившейся пандемии вирусной инфекции. Таким незамысловатым, но актуальным и милым сюжетом поделилась на своей странице в социальной сети мама молодого человека.На видеоролике, который разместила Ксения, она задаёт сыну вопрос, куда бы тот хотел отправиться на отдых. Платон отвечает: «Может быть в Италию?». Но учитывая ту драматическую ситуацию, которая сейчас происходит в этой великолепной европейской стране, решение мальчугана не нашло горячего одобрения у родных. По последним данным, на Апеннинском полуострове погибло от коронавируса почти 2000 человек.Кажется, что Платон грустит от недостатка тёплой погоды и солнца, а первая страна, о который вспомнил малыш в этой ситуации, оказалось Италия.