АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Сын Ксении Собчак Платон собрался в Италию

Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала, как пыталась объяснить своему сыну, что в Европе эпидемия коронавируса и поездка туда может стать опасной.
Сын Ксении Собчак Платон собрался в Италию

Сыну актёра Максима Виторгана и журналистки Ксении Собчак Платону в этом году исполнится четыре года. Недавно мальчик изъявил желание съездить в Италию, однако встретил горячие протесты своих родных из-за разразившейся пандемии вирусной инфекции. Таким незамысловатым, но актуальным и милым сюжетом поделилась на своей странице в социальной сети мама молодого человека.

На видеоролике, который разместила Ксения, она задаёт сыну вопрос, куда бы тот хотел отправиться на отдых. Платон отвечает: «Может быть в Италию?». Но учитывая ту драматическую ситуацию, которая сейчас происходит в этой великолепной европейской стране, решение мальчугана не нашло горячего одобрения у родных. По последним данным, на Апеннинском полуострове погибло от коронавируса почти 2000 человек.

Кажется, что Платон грустит от недостатка тёплой погоды и солнца, а первая страна, о который вспомнил малыш в этой ситуации, оказалось Италия.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти города в Хорватии продают дома по цене одной хорватской…
Сын Ксении Собчак Платон собрался в…
Михаил Мишустин: "Больничные россиянам на карантине оплатят в особом…
«Жуткие костюмы и собака покойницы»: Марина Орлова рассказала о съемках в фильме, посвященном Юлии…
Меган Маркл отказалась от актерской…
Дана Борисова подверглась травле в Сети из-за советов…
В Саратове мать бросила новорожденного ребенка в…
В Сети рассказали об особенностях советского вездехода СВГ-701…
Таролог Александр Кинжинов предсказал дочери Навки будущее в сфере…
Врачи рассказали об особенностях людей с ускоренным…
Участник «Дом-2» Валера Блюменкранц: «Поженимся в этом…
Ирина Аллегрова вместе с внуком Александром посетила день рождения сестры Игоря…
Директор «Роспродсоюза» Востриков: "Дефицита продуктов и других товаров в магазинах России нет и не…
«Не хватает тепла»: Елена Ксенофонтова была разочарована после посещения могилы Дмитрия…
Медики предупредили курильщиков о повышенном риске заразиться…
Анастасия Волочкова соблюдает меры безопасности для защиты от…
Эксперт IT-безопасности Джайя Балу назвала три способа для защиты персональных данных при удаленной…
Звезда «Дом-2» Александра Гозиас рассказала о предательстве бывшего…
Шура перенес операцию по удалению…
Автоэксперты сообщили, каким образом женщины покупают…
Антон Криворотов дал последний шанс Елизавете Адаменко на проекте…
Психолог назвала карантин по коронавирусу тестом на «выживание» для…
После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный…
«Не благодарите»: Вспышка коронавируса была "предсказана" «Симпсонами» еще 27 лет тому…
Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние…
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со…
В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних…
«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского…
Просмотреть все новости