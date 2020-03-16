«Коронавирус Тиберий»: Юрий Лоза предложил дать имя распространяющемуся по миру недугу
Юрий Лоза решил поделиться своими размышлениями по поводу распространяющегося по миру коронавируса, опубликовав очередную публикацию в Facebook. В ней музыкант призвал общественность назвать недуг «Тиберием».
Как считает артист, происходящему не хватает здорового креатива. Люди все время как-то называли природные явления, ведь это – «одна из ипостасей антропоморфизма». Юрий Лоза отметил, что традиция существует до сих пор, имея в виду ураган Катрину и восточный байкальский ветер Баргузин. По мнению композитора, все это существует в качестве дани силам природы. Таким способом люди просят ее быть добрее. При этом певец не уверен, что такая практика работает, хотя он попросил не забывать о том, что до сих пор человечество пережило все глобальные катаклизмы. Как сказал композитор, возможно, люди стали слишком самонадеянными, или поверили в силу своего разума.
В связи с последними событиями Лоза предложил дать недугу, который «кошмарит сегодня всю планету», необычное имя. Пока что исполнителю нравится вариант «коронавирус Тиберий».
Как считает артист, происходящему не хватает здорового креатива. Люди все время как-то называли природные явления, ведь это – «одна из ипостасей антропоморфизма». Юрий Лоза отметил, что традиция существует до сих пор, имея в виду ураган Катрину и восточный байкальский ветер Баргузин. По мнению композитора, все это существует в качестве дани силам природы. Таким способом люди просят ее быть добрее. При этом певец не уверен, что такая практика работает, хотя он попросил не забывать о том, что до сих пор человечество пережило все глобальные катаклизмы. Как сказал композитор, возможно, люди стали слишком самонадеянными, или поверили в силу своего разума.
В связи с последними событиями Лоза предложил дать недугу, который «кошмарит сегодня всю планету», необычное имя. Пока что исполнителю нравится вариант «коронавирус Тиберий».