«Коронавирус Тиберий»: Юрий Лоза предложил дать имя распространяющемуся по миру недугу





Как считает артист, происходящему не хватает здорового креатива. Люди все время как-то называли природные явления, ведь это – «одна из ипостасей антропоморфизма». Юрий Лоза отметил, что традиция существует до сих пор, имея в виду ураган Катрину и восточный байкальский ветер Баргузин. По мнению композитора, все это существует в качестве дани силам природы. Таким способом люди просят ее быть добрее. При этом певец не уверен, что такая практика работает, хотя он попросил не забывать о том, что до сих пор человечество пережило все глобальные катаклизмы. Как сказал композитор, возможно, люди стали слишком самонадеянными, или поверили в силу своего разума.В связи с последними событиями Лоза предложил дать недугу, который «кошмарит сегодня всю планету», необычное имя. Пока что исполнителю нравится вариант «коронавирус Тиберий».