Тюнинг-ателье из Германии представило обновленный Lamborghini Aventador





Модифицированный Lamborghini Aventador нарекли именем Cabrera в честь особой породы быков, которую разводят в Италии. Таким образом в немецком тюнинговом агентстве Mansory решили отдать дань уважения производителю. Известно, что из 963 экземпляров, которые выпустят в 2020 году, 3 из этих спорткаров выйдут в лимитированной серии. Основными нововведениями можно назвать переделанный экстерьер, наличие карбоновых обвесов, модернизированной оптики и спортивных шин от Pirelli.В салоне решили обойтись без серьезных перемен, ограничившись кожаной обивкой, дополненной алькантарой. Что касается технических характеристик, то будущих владельцев Mansory Cabrera порадует 6,5-литровый мотор V12-ю мощностью в 800 л. с. и 780 Нм крутящего момента. Подобная мощность позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 2,6 секунды. Максимальная скорость достигает отметки на спидометре в 355 км/ч.