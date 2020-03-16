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Маргарита Симоньян заявила о беременности спустя четыре месяца после рождения третьего ребенка

Журналистка Маргарита Симоньян заявила о беременности спустя четыре месяца с момента рождения ребенка. Супруга Тиграна Кеосаяна выступила против абортов, разместив соответствующий пост в Instagram.
Маргарита Симоньян заявила о беременности спустя четыре месяца после рождения третьего ребенка

Для Маргариты Симоньян четвертая беременность стала благословением, несмотря на то, что произошла с особенно коротким перерывом после рождения третьего для нее наследника. Как известно, менее чем полгода журналистка родила дочь. Она призналась, что для нее аборты всегда являлись неприемлемыми, но не стала утверждать, что в этот вопрос должно вмешиваться государство. После третьей беременности журналистка начала поддерживать молодых матерей, которые испытывают серьезные проблемы с финансами, а с недавних пор она решила публично высказываться против прерывания беременности или решения оставить малыша в детдоме.

Поклонники журналистки осыпали ее поздравлениями в социальных сетях.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:17

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