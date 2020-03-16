Участник «Дом-2» Валера Блюменкранц: «Поженимся в этом году»





Этот брак станет для Валеры вторым. Буквально пару месяцев назад молодой человек завязал отношения с Аней Левченко, за которой до этого долго ухаживал. Блюменкранц хочет предложить девушке руку и сердце уже летом этого года. Мужчина не желает откладывать бракосочетание в долгий ящик и рассчитывает оформить отношения уже в 2020 году. По словам Валеры влюблённые обсуждают грядущее торжество, но пока в этом сталкиваются с разногласиями.Молодой человек хотел бы пригласить гостей в ресторан на банкет с живой музыкой, а девушка хочет красивое сюжетное бракосочетание. По его опасениям, всё может закончиться простой росписью в ЗАГСе и отлётом новобрачных отдыхать в течение медового месяца. Как опасаются влюблённые, большое торжество потребует серьезных усилий, а им больше хочется путешествовать на круизном лайнере.Валера Блюменкранц уверяет, что за время их отношений он никогда не хотел уйти от Левченко и рассматривает её только как супругу и мать своих будущих детей.