«Истерики нет»: Лера Кудрявцева рассказала об обстановке в Эмиратах в условиях коронавируса
Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети Instagram рассказала об обстановке в ОАЭ в условиях пандемии коронавируса. Телеведущая недавно вернулась из отпуска, проведенного в этой стране.
Лера Кудрявцева поделилась, что в Эмиратах нет истерики. В этой стране коронавирусом заболело более 80 человек, однако население не паникует. Некоторые люди ходят в масках, но таких немного. Также меньше туристов стали посещать пляжи. «Повсюду стоят антисептики, а в аэропортах все надевают маски», - добавила телеведущая.
Также Лера Кудрявцева говорила со знаменитостями о проблеме распространения коронавируса. В эфире передачи «Звезды сошлись» ведущая обсудила с певицей Ликой Стар обстановку в Италии, где артистка долгое время проживает вместе с супругом и детьми. В этой стране наибольшее количество инфицированных по всей Европе. Лика Стар поделилась, что местные жители боятся заболеть, поэтому не покидают домов. «Людей на улицах совсем нет, но я стараюсь не унывать», - поделилась певица. Также она добавила, что если нужно выйти на улицу за продуктами, то жители всегда одевают маски и перчатки.
Лера Кудрявцева поделилась, что в Эмиратах нет истерики. В этой стране коронавирусом заболело более 80 человек, однако население не паникует. Некоторые люди ходят в масках, но таких немного. Также меньше туристов стали посещать пляжи. «Повсюду стоят антисептики, а в аэропортах все надевают маски», - добавила телеведущая.
Также Лера Кудрявцева говорила со знаменитостями о проблеме распространения коронавируса. В эфире передачи «Звезды сошлись» ведущая обсудила с певицей Ликой Стар обстановку в Италии, где артистка долгое время проживает вместе с супругом и детьми. В этой стране наибольшее количество инфицированных по всей Европе. Лика Стар поделилась, что местные жители боятся заболеть, поэтому не покидают домов. «Людей на улицах совсем нет, но я стараюсь не унывать», - поделилась певица. Также она добавила, что если нужно выйти на улицу за продуктами, то жители всегда одевают маски и перчатки.