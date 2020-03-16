Тилль Линдеманн выступил на московском концерте в огромном пузыре из-за коронавируса.

Метал-группа Lindemann дала концерт в Москве на стадионе "ВТБ-Арена", представив альбом F&M. Певец Тилль Линдеманн и шведский композитор, мультиинструменталист Петер Тэгтгрен решили обезопасить себя от возможного заражения новым видом коронавируса и выступили в большом светящемся пузыре. Впрочем, в конце шоу немецкий вокалист вышел из шара, сделав оригинальный сюрприз для поклонников. Исполнитель забросал зрителей кремовыми тортами.Артисты приняли решение дать два выступления в один день. Причиной этому стал новый указ мэра Москвы. Сергей Собянин запретил проводить мероприятия, на которых могут присутствовать пять тысяч человек и более. Примечательно, что за два дня до концерта музыканты Lindemann предложили дизайнерские маски фанатам, решивших посетить шоу.