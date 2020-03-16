АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Автоэксперты назвали три кроссовера c пробегом, которые превосходят Kia Seltos

Аналитики предрекают большой успех Kia Seltos благодаря хорошему оснащению и большому выбору комплектаций. Автоэксперты назвали три кроссовера c пробегом, которые превосходят корейский SUV.

Хотя Kia Seltos при первом рассмотрении кажется доступным вариантом на авторынке России, его комплектации приближают ценник к люксовому BMW X1. Поэтому покупателям рекомендуется обратить внимание на подержанные внедорожники, которые окажутся выгодным и лучшим решением. К примеру, 1,1 млн рублей за базовый Seltos можно потратить на Nissan Qashqai с пробегом в 30 тысяч км. В этом случае клиент получит климат-контроль, подогревы кресел и зеркал, медиа-систему с мультирулем.

Альтернативой может стать Kia Sportage 2019 года, комплектация которого включает в себя мощный мотор, поддержку полного привода, АКПП, а также 5-летнюю гарантию. Для тех же, кто рассматривает возможность покупки топовых версий Kia Seltos, стоимость которых составляет около 2 млн руб, подержанный Nissan Murano считается лучшим вложением средств. Кроме 3-летней гарантии и силовой установки на 250 л. с, в наличии есть обширный функционал и эксклюзивные решения для интерьера.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Власти города в Хорватии продают дома по цене одной хорватской…
Сын Ксении Собчак Платон собрался в…
Михаил Мишустин: "Больничные россиянам на карантине оплатят в особом…
«Жуткие костюмы и собака покойницы»: Марина Орлова рассказала о съемках в фильме, посвященном Юлии…
Меган Маркл отказалась от актерской…
Дана Борисова подверглась травле в Сети из-за советов…
В Саратове мать бросила новорожденного ребенка в…
В Сети рассказали об особенностях советского вездехода СВГ-701…
Таролог Александр Кинжинов предсказал дочери Навки будущее в сфере…
Врачи рассказали об особенностях людей с ускоренным…
Участник «Дом-2» Валера Блюменкранц: «Поженимся в этом…
Ирина Аллегрова вместе с внуком Александром посетила день рождения сестры Игоря…
Директор «Роспродсоюза» Востриков: "Дефицита продуктов и других товаров в магазинах России нет и не…
«Не хватает тепла»: Елена Ксенофонтова была разочарована после посещения могилы Дмитрия…
Медики предупредили курильщиков о повышенном риске заразиться…
Анастасия Волочкова соблюдает меры безопасности для защиты от…
Эксперт IT-безопасности Джайя Балу назвала три способа для защиты персональных данных при удаленной…
Звезда «Дом-2» Александра Гозиас рассказала о предательстве бывшего…
Шура перенес операцию по удалению…
Автоэксперты сообщили, каким образом женщины покупают…
Антон Криворотов дал последний шанс Елизавете Адаменко на проекте…
Психолог назвала карантин по коронавирусу тестом на «выживание» для…
После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный…
«Не благодарите»: Вспышка коронавируса была "предсказана" «Симпсонами» еще 27 лет тому…
Эксперт Игорь Моржаретто раскрыл секреты безопасного вождения в весенние…
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину Белоцерковскую пристыдили в аптеке, спутав со…
В Ленобласти нашли труп мужчины с сине-зелеными волосами в одних…
«Самая красивая»: Пелагея выбрала новый образ для "Детского…
Просмотреть все новости