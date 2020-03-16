Автоэксперты назвали три кроссовера c пробегом, которые превосходят Kia Seltos





Хотя Kia Seltos при первом рассмотрении кажется доступным вариантом на авторынке России, его комплектации приближают ценник к люксовому BMW X1. Поэтому покупателям рекомендуется обратить внимание на подержанные внедорожники, которые окажутся выгодным и лучшим решением. К примеру, 1,1 млн рублей за базовый Seltos можно потратить на Nissan Qashqai с пробегом в 30 тысяч км. В этом случае клиент получит климат-контроль, подогревы кресел и зеркал, медиа-систему с мультирулем.Альтернативой может стать Kia Sportage 2019 года, комплектация которого включает в себя мощный мотор, поддержку полного привода, АКПП, а также 5-летнюю гарантию. Для тех же, кто рассматривает возможность покупки топовых версий Kia Seltos, стоимость которых составляет около 2 млн руб, подержанный Nissan Murano считается лучшим вложением средств. Кроме 3-летней гарантии и силовой установки на 250 л. с, в наличии есть обширный функционал и эксклюзивные решения для интерьера.