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Брат Муслима Магомаева по поводу сериала об артисте: «Как Синявская могла это допустить!»

Показ сериала о Муслиме Магомаеве завершается на этой неделе. Консультантом на съёмках выступила Тамара Синявская, однако брат артиста остался недоволен ее работой.
Брат Муслима Магомаева по поводу сериала об артисте: «Как Синявская могла это допустить!»

По словам родственника, показанные события в киноленте являются слишком искаженными и придуманными. В сериале можно увидеть эротическую сцену с участием Магомаева и Норы Кароль, под которой подразумевается Эдита Пьеха, как заявил брат знаменитости Юрий. «Это вообще что-то из ряда вон выходящее», - отметил член семьи, удивленный тем, что Синявская допустила демонстрацию этих кадров. Она состояла в браке с актером на протяжении 35-ти лет и очень хорошо его знала. Родственник Муслима Магометовича обратил внимание на то, что супруга артиста мало похожа на героиню, показанную в сериале. Судя по всему, ей хотелось, чтобы зрители увидели в ней положительного персонажа.

Родственник также рассказал, что при жизни исполнитель не имел такой манеры и жестикуляции говорить, как это можно наблюдать в фильме. Существует вероятность, что члены семьи остались недовольны тем, что с ними никто не консультировался по поводу съёмок сериала. Однако, по словам Юрия Магомаева, он от этого не страдает.

Своим мнением о картине с участием Синявской поделилась бывшая участница ВИА «Веселые ребята». В 70-х годах она состояла в отношениях с артистом. Светлана Резанова считает, что сыгравший роль исполнителя Милош Бикович совсем на него не похож, а вымышленного персонажа Кароль «списали» с Пьехи.

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Культура / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:00

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