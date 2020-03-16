Брат Муслима Магомаева по поводу сериала об артисте: «Как Синявская могла это допустить!»





По словам родственника, показанные события в киноленте являются слишком искаженными и придуманными. В сериале можно увидеть эротическую сцену с участием Магомаева и Норы Кароль, под которой подразумевается Эдита Пьеха, как заявил брат знаменитости Юрий., - отметил член семьи, удивленный тем, что Синявская допустила демонстрацию этих кадров. Она состояла в браке с актером на протяжении 35-ти лет и очень хорошо его знала. Родственник Муслима Магометовича обратил внимание на то, что супруга артиста мало похожа на героиню, показанную в сериале. Судя по всему, ей хотелось, чтобы зрители увидели в ней положительного персонажа.Родственник также рассказал, что при жизни исполнитель не имел такой манеры и жестикуляции говорить, как это можно наблюдать в фильме. Существует вероятность, что члены семьи остались недовольны тем, что с ними никто не консультировался по поводу съёмок сериала. Однако, по словам Юрия Магомаева, он от этого не страдает.Своим мнением о картине с участием Синявской поделилась бывшая участница ВИА «Веселые ребята». В 70-х годах она состояла в отношениях с артистом. Светлана Резанова считает, что сыгравший роль исполнителя Милош Бикович совсем на него не похож, а вымышленного персонажа Кароль «списали» с Пьехи.