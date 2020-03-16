АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Генетики определили расовую принадлежность захороненных в Ливане рыцарей-крестоносцев

Генетики с помощью технологии анализа ДНК сумели определить расовую принадлежность захороненных в Ливане рыцарей-крестоносцев. Это позволило ученым выяснить, какой генетический след европейские воины оставили у местного населения.

Упорядочить и исследовать останки девяти воинов, чьи останки погребены в Сидоне, было крайне сложным занятием. Дело в том, что в жарком климате тела разлагаются в разы быстрее, а останки крестоносцев перед захоронением были еще и сожжены. Однако генетикам все-таки удалось извлечь необходимое количество материала, анализ которого сумел пролить свет на расовую принадлежность рыцарей.

Как оказалось, трое погребенных были европейцами, четверо являлись выходцами из Ближнего Востока, а остальные имели смешанные гены. Подобное генетическое разнообразие, обнаруженное среди рыцарей-крестоносцев, дает представление о том, что в крестовых походах принимали участие представители разных национальностей. Кроме того, очевидным также стал факт, что вторжение европейских рыцарей никак не отразилось на генетике нынешнего населения страны.

Как отмечают ученые, местное население приложило достаточное количество усилий для изгнания завоевателей, и те не слишком долго пробыли на Ближнем Востоке, чтобы успеть оставить генетический след. Это же, в свою очередь, может говорить о потенциальных случаях генного смешения, имевших место в прошлом, следы которых просто не сохранились в ДНК нынешних жителей планеты.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гарик Мартиросян вспомнил о медицинском образовании и призвал поклонников защитить себя от…
Раскрыта стоимость 43-дюймового телевизора от компании…
Дмитрий Певцов о коронавирусе: «Нельзя победить народ, который зимой ест…
В Ноябрьске медики извлекли из желудка ребенка 20 магнитных…
«Секси, дело не в вокале!»: Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова в блестящем боди произвела фурор на…
Кожаные штаны с завышенной талией не смогли скрыть округлившийся живот певицы…
В России предлагают застраховаться от…
«Со мной все прекрасно»: Марина Александрова объяснила свое отсутствие в…
Бывшему участнику "Дом-2" Никите Шалюкову отказали в госпитализации с подозрением на…
Новый сервис These Nudes Do Not Exist генерирует обнаженные тела женщин за один…
Вследствие коронавируса шоу "Вечерний Ургант" будут снимать без…
«Вы мне так нравились!»: Звезда «Дом-2» Алена Водонаева сделала признание своему…
Пятерка самых ожидаемых автопремьер в 2020…
В Израиле ученые нашли способ улучшения памяти с помощью…
В Сургуте обнаружили человеческий эмбрион в канализационном…
Тилль Линдеманн выступил на московском концерте в огромном пузыре из-за…
«Поют на балконах»: Жительница Испании рассказала об изменениях на Ибице в условиях…
«Коронавирус Тиберий»: Юрий Лоза предложил дать имя распространяющемуся по миру…
Тюнинг-ателье из Германии представило обновленный Lamborghini…
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с днем…
Маргарита Симоньян заявила о беременности спустя четыре месяца после рождения третьего…
Генетики определили расовую принадлежность захороненных в Ливане…
«Послала ее на три буквы»: Любовь Успенская рассказала, кто из звезд не хочет общаться с…
«Истерики нет»: Лера Кудрявцева рассказала об обстановке в Эмиратах в условиях …
Максим Виторган впервые появился на обложке глянцевого журнала с Нино Нинидзе и рассказал о своем…
Автоэксперты назвали три кроссовера c пробегом, которые превосходят Kia…
Брат Муслима Магомаева по поводу сериала об артисте: «Как Синявская могла это…
Власти города в Хорватии продают дома по цене одной хорватской…
Просмотреть все новости