Генетики определили расовую принадлежность захороненных в Ливане рыцарей-крестоносцев





Упорядочить и исследовать останки девяти воинов, чьи останки погребены в Сидоне, было крайне сложным занятием. Дело в том, что в жарком климате тела разлагаются в разы быстрее, а останки крестоносцев перед захоронением были еще и сожжены. Однако генетикам все-таки удалось извлечь необходимое количество материала, анализ которого сумел пролить свет на расовую принадлежность рыцарей.Как оказалось, трое погребенных были европейцами, четверо являлись выходцами из Ближнего Востока, а остальные имели смешанные гены. Подобное генетическое разнообразие, обнаруженное среди рыцарей-крестоносцев, дает представление о том, что в крестовых походах принимали участие представители разных национальностей. Кроме того, очевидным также стал факт, что вторжение европейских рыцарей никак не отразилось на генетике нынешнего населения страны.Как отмечают ученые, местное население приложило достаточное количество усилий для изгнания завоевателей, и те не слишком долго пробыли на Ближнем Востоке, чтобы успеть оставить генетический след. Это же, в свою очередь, может говорить о потенциальных случаях генного смешения, имевших место в прошлом, следы которых просто не сохранились в ДНК нынешних жителей планеты.