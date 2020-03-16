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Власти города в Хорватии продают дома по цене одной хорватской куны

Власти находящегося в Хорватии города проинформировали о продаже домов по цене одной хорватской куны, что эквивалентно сумме 11 рублей, а принята соответствующая мера, чтобы увеличить численность населения. Соответствующие сведения прозвучали на радиостанции Hrvatska radiotelevizija.

Стоимость дома и земельного участка в Леграде оценивается в 15 центов, что равняется одной хорватской куне. На данный момент в этом городе проживает немногим больше 2 тысяч человек. Купить дом по символической цене и получить субсидию можно, если желающему не более 40 лет. При этом гражданин обязуется остаться в городе на 15 лет. Взамен можно рассчитывать на помощь от местных властей на приобретение собственной недвижимости, речь идет о поддержке в размере 35 тысяч хорватских кун, тогда как на ремонт положены 25 тысяч. Мэр населенного пункта отметил, что здесь низкий уровень безработицы из-за близкого расположения к крупным городам.

В Хорватии отмечается резкий демографический спад после вступления в ЕС в 2013 году. Власти поощряют иностранных работников, задействованных в строительстве и туризме.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:55

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