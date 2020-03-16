«Жуткие костюмы и собака покойницы»: Марина Орлова рассказала о съемках в фильме, посвященном Юлии Началовой





В понедельник, 16-марта 2020 года на «Первом канале» в рамках телевизионного шоу «Док-Ток» будет показана кинопремьера о российской певице Юлии Началовой, посвященной первой годовщине ее смерти. Популярная исполнительница скончалась на 39-году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности в одной из московских больниц. Спустя полгода команда телеканала начала съемки киноленты, на которые с трудом согласились родители покойной звезды и ее бывший директор Анна Исаева.На главную роль руководители проекта выбрали 33-летнюю Марину Орлову, сыгравшую героиню в возрасте от 20-ти до 38-ми лет. Чтобы голос, интонация и дикция были похожи на особенности Юлии Началовой, актриса ежедневного слушала и смотрела архивные аудио- и видеозаписи на протяжении всего периода подготовки. По словам театральной деятельницы, в самом начале съемок стилисты старались максимально преобразить ее внешность, однако «слой грима» только мешал и скрывал эмоции «словно под маской».Для того чтобы «оживить Юлию Началову» на экране, режиссёры приняли решение об использовании личных вещей, одежды и даже участия в съемках любимой собаки покойницы. В своем интервью Марина Орлова поделилась жуткими чувствами:Напоследок актриса поделилась своим волнением от момента, когда собака перепутала ее с хозяйкой, и как было не просто сдерживать слезы в общении с родителями Юлии Началовой, которые все еще не могут поверить в смерть дочери.