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«Жуткие костюмы и собака покойницы»: Марина Орлова рассказала о съемках в фильме, посвященном Юлии Началовой

Российская актриса театра и кино Марина Орлова в недавнем интервью рассказала о съемках в фильме, посвященному Юлии Началовой. По словам героини, ей было жутко примерять костюмы покойной артистки и видеть ее любимую собаку в кадре.
«Жуткие костюмы и собака покойницы»: Марина Орлова рассказала о съемках в фильме, посвященном Юлии Началовой

В понедельник, 16-марта 2020 года на «Первом канале» в рамках телевизионного шоу «Док-Ток» будет показана кинопремьера о российской певице Юлии Началовой, посвященной первой годовщине ее смерти. Популярная исполнительница скончалась на 39-году жизни от заражения крови и сердечной недостаточности в одной из московских больниц. Спустя полгода команда телеканала начала съемки киноленты, на которые с трудом согласились родители покойной звезды и ее бывший директор Анна Исаева.

На главную роль руководители проекта выбрали 33-летнюю Марину Орлову, сыгравшую героиню в возрасте от 20-ти до 38-ми лет. Чтобы голос, интонация и дикция были похожи на особенности Юлии Началовой, актриса ежедневного слушала и смотрела архивные аудио- и видеозаписи на протяжении всего периода подготовки. По словам театральной деятельницы, в самом начале съемок стилисты старались максимально преобразить ее внешность, однако «слой грима» только мешал и скрывал эмоции «словно под маской».

Для того чтобы «оживить Юлию Началову» на экране, режиссёры приняли решение об использовании личных вещей, одежды и даже участия в съемках любимой собаки покойницы. В своем интервью Марина Орлова поделилась жуткими чувствами: «Мне было очень страшно находится к комнате усопшей певицы, будто она только что там была».

Напоследок актриса поделилась своим волнением от момента, когда собака перепутала ее с хозяйкой, и как было не просто сдерживать слезы в общении с родителями Юлии Началовой, которые все еще не могут поверить в смерть дочери.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:42

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