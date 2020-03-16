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Звезда «Дом-2» Александра Гозиас рассказала о предательстве бывшего мужа

Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Александра Гозиас рассказала, почему на самом деле рухнул ее брак с Ильей Кротковым. Оказывается, муж ей постоянно изменял, а многие его пассии даже были знакомы с их общим ребенком.

Звезда «Дом-2» Александра Гозиас рассказала о предательстве бывшего мужа

Экс-участница проекта «Дом-2» Александра Гозиас практически сразу запомнилась поклонникам телестройки. Когда девушка пришла на шоу, то не скрывала, что со своим мужем разводится, а на проекте хочет найти новую любовь. Однако продюсеры «Дом-2» сделали все, чтобы ее муж пришел за своей женой и начал добиваться ее расположения. В итоге из этой затеи ничего не вышло.

Сейчас же Александра Гозиас, наконец, поделилась в своем личном Instagram информацией о том, что на самом деле происходило в ее отношениях с экс-супругом. По словам звезды телестройки, однажды они с дочкой встретили некую женщину в магазине, которая подошла к ее ребенку и начала с ним сюсюкаться. Позже выяснилось, что это одна из любовниц Ильи.

Другая красотка, с которой Кротков коротал свои вечера, и вовсе утверждала, что Гозиас психически нездорова, так как ей об этом якобы сказал сам Илья. С этой девушкой Александра познакомилась, когда застала их в автомобиле.


После развода Илья еще долго преследовал свою бывшую жену. Сама Александра утверждает, что благодарна ему лишь за красавицу дочку. С проекта «Дом-2» Александра Гозиас ушла вместе с Константином Ивановым, за которого потом вышла замуж. Но брак распался и сейчас у Гозиас новые отношения, но пока она не показывает своего мужчину в социальных сетях.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:45

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