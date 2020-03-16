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Михаил Мишустин: "Больничные россиянам на карантине оплатят в особом порядке"

Находящиеся на карантине из-за коронавируса россияне получат оплату больничных в особом порядке. Соответствующее заявление прозвучало от Михаила Мишустина в рамках проходившего 16 марта совещания.

По мнению премьера, задачи в сфере здравоохранения необходимо считать первоочередными. На фоне этого прозвучало распоряжение премировать врачей, которые успели положительным образом отличиться в борьбе с COVID-19. Также будет обеспечен особый порядок оплаты больничных листов для тех сотрудников, которые вынуждены были отправиться на карантин. Глава кабмина посоветовал гражданам к утвержденным властями мерам относиться с пониманием. Самоограничения прежде всего нацелены на профилактику. Он напомнил, что болезнь чаще поражает пожилых людей и граждан с хроническими недугами, поэтому они находятся в группе риска.

Мишустин подчеркнул, что быстрее нормализовать ситуацию в настоящее время позволят организованность, а также ответственность.

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Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48

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