Михаил Мишустин: "Больничные россиянам на карантине оплатят в особом порядке"





По мнению премьера, задачи в сфере здравоохранения необходимо считать первоочередными. На фоне этого прозвучало распоряжение премировать врачей, которые успели положительным образом отличиться в борьбе с COVID-19. Также будет обеспечен особый порядок оплаты больничных листов для тех сотрудников, которые вынуждены были отправиться на карантин. Глава кабмина посоветовал гражданам к утвержденным властями мерам относиться с пониманием. Самоограничения прежде всего нацелены на профилактику. Он напомнил, что болезнь чаще поражает пожилых людей и граждан с хроническими недугами, поэтому они находятся в группе риска.Мишустин подчеркнул, что быстрее нормализовать ситуацию в настоящее время позволят организованность, а также ответственность.