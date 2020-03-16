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В Сети рассказали об особенностях советского вездехода СВГ-701 «Ямал»

СВГ-701 «Ямал» считался одним из самых необычных проектов автопрома СССР, поскольку готовился для экстремальных условий. В Сети рассказали об особенностях советского вездехода длиной в 20 метров.

Советские инженеры построили первый образец СВГ-701 «Ямал» совместно с канадской фирмой «Формост» в 1985 году. За все время существования вездехода удалось выпустить лишь два экземпляра, поскольку развал СССР помешал серийному производству. Этот 20-метровый вездеход представлял собой две платформы на гусеницах, соединенные между собой устойчивыми креплениями. Работу «гиганта» обеспечивал 715-сильный двигатель V8, бак которого мог вместить до 2120 л топлива при грузоподъемности в 70 тонн.

Поскольку вездеход разрабатывался для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, на борту присутствовали три различные отопительные системы. Помимо обогрева от мотора интерьер прогревали дизель-генератор и жидкостный отопитель. Хотя машина не была предназначена для преодоления водных преград, она все же обладала способностью проезжать по бродам до 2,6 метров глубиной. Хотя вездеход не смог выйти на глобальный рынок, эксперты успели провести большое количество испытаний: от полигонов до пробегов по таежным трассам.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:20

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