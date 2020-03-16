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Ирина Аллегрова вместе с внуком Александром посетила день рождения сестры Игоря Крутого

Ирина Аллегрова посетила торжество в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы. На праздник звезда пришла не сама, а в компании внука Александра, который вырос красавцем.
Ирина Аллегрова вместе с внуком Александром посетила день рождения сестры Игоря Крутого

Поклонники певицы помнят молодого человека еще маленьким мальчиком. Тогда он часто ездил с Аллегровой на различные шоу и гастроли. Несколько лет назад внук знаменитости окончил факультет мировой политики в престижном вузе. Появившись на дне рождения сестры Игоря Крутого, родственник исполнительницы произвел фурор. Приехавшая на банкет в статусе звездной артистки Ирина Александровна и ее родственник смело позировали перед камерами.

Сделанные снимки быстро распространились по интернету, чем привели в восторг фанатов Аллегровой. Как высказались многие подписчики, внук певицы вырос настоящим красавцем. На вечеринке 68-летняя артистка отдыхала вместе с другими гостями, а также спела для них свои композиции.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:09

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