Ирина Аллегрова вместе с внуком Александром посетила день рождения сестры Игоря Крутого
Ирина Аллегрова посетила торжество в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы. На праздник звезда пришла не сама, а в компании внука Александра, который вырос красавцем.
Поклонники певицы помнят молодого человека еще маленьким мальчиком. Тогда он часто ездил с Аллегровой на различные шоу и гастроли. Несколько лет назад внук знаменитости окончил факультет мировой политики в престижном вузе. Появившись на дне рождения сестры Игоря Крутого, родственник исполнительницы произвел фурор. Приехавшая на банкет в статусе звездной артистки Ирина Александровна и ее родственник смело позировали перед камерами.
Сделанные снимки быстро распространились по интернету, чем привели в восторг фанатов Аллегровой. Как высказались многие подписчики, внук певицы вырос настоящим красавцем. На вечеринке 68-летняя артистка отдыхала вместе с другими гостями, а также спела для них свои композиции.
Поклонники певицы помнят молодого человека еще маленьким мальчиком. Тогда он часто ездил с Аллегровой на различные шоу и гастроли. Несколько лет назад внук знаменитости окончил факультет мировой политики в престижном вузе. Появившись на дне рождения сестры Игоря Крутого, родственник исполнительницы произвел фурор. Приехавшая на банкет в статусе звездной артистки Ирина Александровна и ее родственник смело позировали перед камерами.
Сделанные снимки быстро распространились по интернету, чем привели в восторг фанатов Аллегровой. Как высказались многие подписчики, внук певицы вырос настоящим красавцем. На вечеринке 68-летняя артистка отдыхала вместе с другими гостями, а также спела для них свои композиции.