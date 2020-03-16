Психологи рассказали, как возникает зависть и ревность





В исследовании приняли участие 19 студентов. Добровольцам задавали вопросы, связанные с их более успешными знакомыми, которые могли вызвать зависть. Наряду с этим японские учёные проводили людям магнитно-резонансную томографию. В то же время похожим экспериментом были заняты китайские специалисты. Испытуемыми стали 40 молодых парней, имеющих гетеросексуальную ориентацию. От них потребовалось вообразить и осознать свои чувства в 42 смоделированных ситуациях. Большинство сюжетов должны были вызвать ревность по отношению к девушкам, променявшим юношей на других мужчин.Активность мозга также фиксировали с помощью магнитно-резонансной томографии. Стало известно, что когда человек испытывает ревность и зависть, активизируются одни и те же участки мозга – подкорковые базальные ганглии – скопления серого вещества. Этот отдел также играет главную роль в оценке эмоциональных и мотивационных данных, а ещё благодаря нему происходит регуляция двигательных и вегетативных функций.Как удалось установить итальянским экспертам, активность базальных ганглиев прекращается во время сна, а при их нарушениях, люди способны неосознанно и неконтролируемо двигаться, выкрикивая различные слова. Таким образом, вспышка патологической ревности способна снизить или на время отключить активность базальных ганглиев, что в итоге может стать причиной неосознанных поступков, являющихся потенциально опасными. Тем не менее, отмечают психологи, такая реакция не имеет никакого отношения к чувству любви и привязанности, и её нередко проявляют лица, отличающиеся эгоцентричным характером.