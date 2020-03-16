Дана Борисова подверглась травле в Сети из-за советов Джигану

Многомиллионная интернет-армия поклонников Джигана и Оксаны Самойловой не оценила порыв Даны Борисовой, решившей научить рэпера, как бороться с проблемой. Известная телеведущая, которая ранее прошла три курса реабилитации в Таиланде, посоветовала музыканту не спешить покидать рехаб после окончания первого этапа лечения. По словам знаменитости, только проведя достаточное количество времени в клинике, можно полностью избавиться от пагубных привычек и вернуться к полноценной жизни.Однако к советам Даны Борисовой супруг Оксаны Самойловой не прислушался: спустя всего пару дней после того, как ведущая дала ему рекомендации, вынесенные из собственного опыта, Джиган покинул реабилитационный центр. В адрес сердобольной знаменитости посыпался шквал критики. Поклонники семьи рэпера обвинили Борисову в попытке словить хайп на случившемся, а также попиариться за счет одной из самых популярных новостей последних недель.Фанаты Джигана также отметили, что для Борисовой в последнее время другого способа сохранить популярность, кроме как за счет очередного скандала,просто нет. После выписки из таиландского рехаба телеведущая только тем и занимается, что выступает на ток-шоу в качестве гостьи или обвиняет тех или иных знаменитостей в злоупотреблении запрещенными веществами.