После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный фрик"
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети Instagram ролик, на котором показана её вечеринка с сухим льдом. Это видео танцовщица опубликовала через две недели после того, как на вечеринке в честь дня рождения блогера-фармацевта Екатерины Диденко погибли её муж и двое друзей. Подписчики Анастасии были возмущены вульгарностью и неуместностью подобной публикации.
Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев оставил свой комментарий по поводу этой публикации. По его словам Волочкова является ненормальным человеком и фриком. Он советует на следующий вечеринке балерине сесть в шпагате на сухой лёд.
Танцовщица в качестве ответа подписчикам записала видеокомментарий, в котором сказала, что не считает весёлую вечеринку с использованием льда неуместной. Гневные комментарии в свой адрес она считает вызванными завистью. По мнению звезды, подписчики завидуют её мужчине, который красиво ухаживает и преподносит сюрпризы.
Анастасия Волочкова предпочла удалить все комментарии под видео с вечеринки и закрыла возможность комментировать свой видеоответ.
Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев оставил свой комментарий по поводу этой публикации. По его словам Волочкова является ненормальным человеком и фриком. Он советует на следующий вечеринке балерине сесть в шпагате на сухой лёд.
Танцовщица в качестве ответа подписчикам записала видеокомментарий, в котором сказала, что не считает весёлую вечеринку с использованием льда неуместной. Гневные комментарии в свой адрес она считает вызванными завистью. По мнению звезды, подписчики завидуют её мужчине, который красиво ухаживает и преподносит сюрпризы.
Анастасия Волочкова предпочла удалить все комментарии под видео с вечеринки и закрыла возможность комментировать свой видеоответ.