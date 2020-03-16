После видео с сухим льдом звезда "Дом-2" Рустам Солнцев заметил, что Волочкова "ненормальный фрик"





Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев оставил свой комментарий по поводу этой публикации. По его словам Волочкова является ненормальным человеком и фриком. Он советует на следующий вечеринке балерине сесть в шпагате на сухой лёд.Танцовщица в качестве ответа подписчикам записала видеокомментарий, в котором сказала, что не считает весёлую вечеринку с использованием льда неуместной. Гневные комментарии в свой адрес она считает вызванными завистью. По мнению звезды, подписчики завидуют её мужчине, который красиво ухаживает и преподносит сюрпризы.Анастасия Волочкова предпочла удалить все комментарии под видео с вечеринки и закрыла возможность комментировать свой видеоответ.