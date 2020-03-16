Таролог Александр Кинжинов предсказал дочери Навки будущее в сфере бизнеса

Финалист 18-й «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов сообщил российскому изданию, что мечты Татьяны Навки о спортивной карьере дочери не сбудутся. Дело в том, что юная фигуристка откажется от выступлений на льду в пользу экономической сферы. По мнению экстрасенса, 5-летняя девочка в будущем покажет задатки успешной бизнесвумен, что позитивно отразиться на её достатке. Эксперт отметил, что наследница уже пробовала себя в другой роли, когда приняла участие в модном показе Валентина Юдашкина.Не так давно Надежда Навка впервые выступила на ледовой арене во время мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Наравне с матерью молодая спортсменка блистала перед публикой. Шоу произвело внушительное впечатление на экспертов, которые предрекли девочке быстрый карьерный рост. Навка ранее сообщила, что её дочь вскоре будет готовиться к соревнованиям международного масштаба. Олимпийская чемпионка часто хвалится успехами наследницы в соцсети Instagram.