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Директор «Роспродсоюза» Востриков: "Дефицита продуктов и других товаров в магазинах России нет и не будет"

Директор ассоциации производителей и поставщиков «Ропродсоюза» Дмитрий Востриков в недавнем интервью сообщил, что дефицита продуктов и товаров первой необходимости в магазинах России нет и не будет. По словам эксперта, предложение на отечественном рынке в разы превышает спрос даже на фоне пандемии коронавируса.
Директор «Роспродсоюза» Востриков: "Дефицита продуктов и других товаров в магазинах России нет и не будет"

Согласно официальным данным, среднестатистический показатель потребления значительно вырос по сравнению с предыдущими месяцами после новостей о массовом распространении COVID-2019 во всем мире. В то же время Дмитрий Востриков заявил, что ажиотаж на товары первой необходимости несколько преувеличен. Аналитики «Роспродсоюза» зафиксировали только 9% российских покупателей, которые решили закупить продукты питания «про запас».

Однако, даже в случае резкого роста данного значения, отечественные супермаркеты смогут предложить достаточное количество необходимых товаров, поскольку некоторые сети уже договорились о дополнительных поставках с компаниями поставщиков. Согласно заявлению сотрудников «Роспродсоюза», информация о том, что буквального дефицита продуктов на данный момент нет и не предвидится, должна уменьшить ажиотаж среди жителей России из крупных мегаполисов.

Кроме того, московские власти объяснили, что «пустые полки» в магазине не означают недостаток товаров, а лишь нехватку времени для работников торгового зала, чтобы выставить новую партию.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:07

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