«Не хватает тепла»: Елена Ксенофонтова была разочарована после посещения могилы Дмитрия Марьянова

На днях знаменитость в очередной раз побывала на месте захоронения близкого друга и после этого заявила, что в связи с его смертью все складывается не так, как нужно. По словам Елены Ксенофонтовой, на могиле артиста она ощутила непонятный холод. Как считает звезда российского кинематографа, Марьянову не хватает настоящей любви.», - поделилась актриса на своей странице в Instagram. Судя по всему, ее разочаровывает то, как родственники вели себя после кончины звезды. Семья до сих пор делит наследство Дмитрия Юрьевича и пытается избавиться от ответственности за его смерть.Некоторое время назад Ксенофонтова высказала возмущение по поводу могильной плиты на месте захоронения актера. Как сказала звезда сериала «Кухня», после кончины Марьянова над ним просто поиздевались.