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Анастасия Волочкова соблюдает меры безопасности для защиты от коронавируса

Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram поделилась снимком, на котором позирует в медицинской маске черного цвета. Балерина похвасталась букетом белых роз.
Анастасия Волочкова соблюдает меры безопасности для защиты от коронавируса

Анастасия Волочкова в описании под снимком рассказала, что каждый день получает букеты от возлюбленного. «Черно-белое кино», - добавила артистка. Она с помощью использования маски, как и многие другие знаменитости, соблюдает меры безопасности, чтобы уберечься от коронавируса. За короткое время после публикации сюжет оценили более шести тысяч поклонников актрисы, однако она отключила возможность комментариев для этого поста.

Как ранее сообщалось, Волочкова поместила в своем микроблоге видео из вечеринки, на которой использовался сухой лед. Такими действиями она очень разозлила поклонников и получила множество гневных комментариев.По последней информации, в Москве зафиксировано 33 случая заболевания COVID-19.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:54

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