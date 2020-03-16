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Шура перенес операцию по удалению грыжи

Звезда 90-х певец Шура был госпитализирован после того, как пришел в больницу на стандартное обследование. Врачи обнаружили у знаменитости грыжу и в срочном порядке провели операцию по ее удалению.
Шура перенес операцию по удалению грыжи

Эпатажный певец никогда не скрывал, что имел проблемы со здоровьем и даже некоторое время страдал от наркозависимости. От пагубного пристрастия звезда 90-х избавился еще в начале 2000-х, потратив на лечение порядка 2000 долларов. Спустя некоторое время доктора обнаружили у музыканта рак и провели необходимую для удаления опухоли операцию, а после -18 сеансов химиотерапии, чтобы окончательно победить болезнь. Период реабилитации занял еще четыре года, однако после исполнитель хита «Твори добро» все-таки смог вернуться к нормальной жизни.

Однако недавно Шура снова попал в больницу. На этот раз певец обратился в клинику самостоятельно, чтобы пройти плановое обследование и удостовериться, что с ним все в порядке. Врачи же, осматривавшие звезду, обнаружили у него грыжу и сразу госпитализировали для проведения неотложной операции. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений и сейчас Шура приходит в себя. Музыкант чувствует себя хорошо и очень рад, что своевременно обратился к медикам.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:42

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