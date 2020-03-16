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Врачи рассказали об особенностях людей с ускоренным метаболизмом

Повышенный обмен веществ позволяет пренебрегать физическими нагрузками и диетами, при этом сохраняя стройную фигуру. Врачи рассказали об особенностях людей с ускоренным метаболизмом.

От обмена веществ в организме зависит множество жизненно важных процессов, которые могут проходить в замедленном, нормальном или быстром темпе. Все же, у людей с одинаковым весом, ростом, возрастом и полом метаболизм может быть разным. Более того, поскольку он обусловлен генами, любые упражнения и рационы не способны изменить его интенсивность. Американские врачи из Колумбийского университета говорят, что повышенная скорость преобразования калорий в энергию несет с собой определенные минусы.

Во-первых, люди с ускоренным обменом веществ имеют повышенный риск ранней смертности. К такому выводу исследователи пришли после 20-летнего наблюдения за продолжительностью жизни 652 здоровых людей. Дело в том, что высокая скорость обменных процессов вредит внутренним органам, тем самым способствуя старению организма. От подобной участи не застрахованы люди и с медленным метаболизмом, ведь возникающее на этом фоне ожирение провоцирует развитие сердечно-сосудистых недугов.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:12

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