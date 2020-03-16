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Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает бизнес

Звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Настя Кочервей продолжает воплощать свои мечты в жизнь. Совсем недавно она купила квартиру в Краснодаре, а теперь приняла решение заняться бизнесом, а именно открыть собственную студию, где будут обучать танцам.

Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает бизнес

Настя Кочервей рассказала, что школу танцев намерена открыть именно в Краснодаре. Девушка говорит, что ранее у нее уже была своя студия, но она немного не смогла правильно ею распорядиться. Сейчас же Настя оформляет все необходимые документы, хочет накопить еще немного денег, а потом взять в аренду помещение, где и будут проходить занятия.

По словам Кочервей, она мечтает своими навыками в хореографии начать делиться с другими представительницами прекрасного пола. Кроме того, Настя намерена обучать девушек грации и вместе с ними ставить полноценные номера.


К слову, сама идея открыть свою студию танцев Насте Кочервей пришла достаточно давно. После расставания со звездой проекта «Дом-2» Андреем Шабариным она работала тренером по аэробике, именно тогда экс-участница телестройки осознала, что танцы ее стихия.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:56

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