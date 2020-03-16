Звезда «Дом-2» Настя Кочервей открывает бизнес





Настя Кочервей рассказала, что школу танцев намерена открыть именно в Краснодаре. Девушка говорит, что ранее у нее уже была своя студия, но она немного не смогла правильно ею распорядиться. Сейчас же Настя оформляет все необходимые документы, хочет накопить еще немного денег, а потом взять в аренду помещение, где и будут проходить занятия.По словам Кочервей, она мечтает своими навыками в хореографии начать делиться с другими представительницами прекрасного пола. Кроме того, Настя намерена обучать девушек грации и вместе с ними ставить полноценные номера.К слову, сама идея открыть свою студию танцев Насте Кочервей пришла достаточно давно. После расставания со звездой проекта «Дом-2» Андреем Шабариным она работала тренером по аэробике, именно тогда экс-участница телестройки осознала, что танцы ее стихия.