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Эксперт IT-безопасности Джайя Балу назвала три способа для защиты персональных данных при удаленной работе

Директор IT-безопасности в компании Avast Software, разрабатывающей программное обеспечение, в том числе антивирусы, Джайя Балу назвала три способа, чтобы защитить персональные данные при удаленной работе. По словам эксперта, на фоне коронавируса многие сотрудники выполняют задания дома, однако их ПК значительно отличаются от корпоративных.
Эксперт IT-безопасности Джайя Балу назвала три способа для защиты персональных данных при удаленной работе

Согласно первому совету, опубликованному в издании "Народные новости России", руководство компаний в обязательном порядке должно обеспечить защиту персональных данных удаленных сотрудников. Работодателям следует лично проверять ПК и другие устройства, с которых осуществляется вход в корпоративный профиль и открывается доступ к конфиденциальным материалам. Директор IT-безопасности рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Кроме того, не следует рисковать персональными данными и давать разрешение ко всем опциям и сервисам корпорации каждому из дистанционных работников.

Джайя Балу посоветовала управляющим концернов быть предусмотрительными и открывать доступ для сотрудников исключительно в индивидуальном порядке и лишь для конкретных материалов. Также для дополнительного обеспечения безопасности необходимо сменить пароль домашнего Wi-Fi роутера, проверить переадресацию портов и настроек сети.

Напоследок эксперт призвала обратить особое внимание на рассылки по электронной почте и не открывать письма от неизвестных адресов. По ее словам, особенно на фоне эпидемии коронавируса злоумышленники могут распространять вредоносные файлы, угрожающие безопасности персональных данных и работоспособности ПК.

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Технологии / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:49

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