Антон Криворотов дал последний шанс Елизавете Адаменко на проекте «Холостяк»
Антон Криворотов в очередном выпуске «Холостяка» показал себя, как жесткий человек, заступающийся за слабых. При этом звезда проекта дал последний шанс Елизавете Адаменко.
Поведение модели часто выводит стоматолога из себя, поэтому он поставил ей ультиматум. Поводом для такого решения стало письмо, написанное будто от имени Криворотова к экс-участнице Алише. Однако его сочинили Елизавета Адаменко и Арина Макарова, чтобы подшутить над соперницей. Врач решил разобраться с виновницами, из-за которых Алиша покинула проект. По словам специалиста, в «Холостяке» все должны чувствовать себя нормально, а те, кто не понимают этого, будут вынуждены покинуть шоу. Позже выяснилось, что идея принадлежала Макаровой, а за текст отвечала Адаменко. После приватного разговора стоматолог выгнал из проекта главную зачинщицу, а второй дал еще один шанс.
Поступок обеих участниц спровоцировал неоднозначную реакцию среди других присутствующих на передаче. Одни жалели 20-летнюю модель, а другие хотели, чтобы и она получала заслуженное наказание. Как отметил Криворотов на церемонии роз, он никого не собирается наказывать, а окончательное решение по поводу брюнетки примет на следующем свидании. В результате фаворитка «Холостяка» все же осталась, а Милана Тюльпанова была вынуждена уйти, узнав о проблемах в семье.
Поведение модели часто выводит стоматолога из себя, поэтому он поставил ей ультиматум. Поводом для такого решения стало письмо, написанное будто от имени Криворотова к экс-участнице Алише. Однако его сочинили Елизавета Адаменко и Арина Макарова, чтобы подшутить над соперницей. Врач решил разобраться с виновницами, из-за которых Алиша покинула проект. По словам специалиста, в «Холостяке» все должны чувствовать себя нормально, а те, кто не понимают этого, будут вынуждены покинуть шоу. Позже выяснилось, что идея принадлежала Макаровой, а за текст отвечала Адаменко. После приватного разговора стоматолог выгнал из проекта главную зачинщицу, а второй дал еще один шанс.
Поступок обеих участниц спровоцировал неоднозначную реакцию среди других присутствующих на передаче. Одни жалели 20-летнюю модель, а другие хотели, чтобы и она получала заслуженное наказание. Как отметил Криворотов на церемонии роз, он никого не собирается наказывать, а окончательное решение по поводу брюнетки примет на следующем свидании. В результате фаворитка «Холостяка» все же осталась, а Милана Тюльпанова была вынуждена уйти, узнав о проблемах в семье.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:34