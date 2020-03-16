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Психолог назвала карантин по коронавирусу тестом на «выживание» для семьи

Психолог Александра Миллер рассказала, как карантин по коронавирусу отразиться на межличностных отношениях и близости в парах. Кроме того, специалист отметила, что такого рода изоляция станет еще и тестом на «выживание» для семьи.

Психолог отметила, что сложившаяся на данным момент в мире ситуация с пандемией коронавируса стала своеобразным триггером, выводящим из равновесия нервную систему населения планеты. Так как ощущение потенциальной опасности не лучшим образом сказывается на стрессоустойчивости и качестве жизни в целом, подобное давление отражается и на количестве половых контактов. Оно заметно снижается по причине того, что паника провоцирует людей на «уход в себя», а не на увеличение числа межличностных контактов.

Алескандра Миллер отмечает также, что вынужденное пребывание на карантине обязательно так или иначе повлияет на отношения и близость в парах. Однако изоляция может стать причиной не только негативных изменений, но также и перевести взаимодействие на новый уровень. Это же касается и семей, которые останутся на некоторое время в четырех стенах со своими детьми. Скорее всего, в таких условиях не удастся избежать конфликтов, но если тест на «выживание» будет успешно пройден, то близким откроется возможность узнать и понять друг друга лучше, что в будущем только сплотит их.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:28

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