Автоэксперты сообщили, каким образом женщины покупают кроссоверы





"Паркетные" внедорожники в последнее время пользуются повышенным спросом благодаря своей практичности и эстетичному внешнему виду. Поэтому российские женщины отдают предпочтение крупным и вместительным кроссоверам, которые имеют повышенную мобильность и расширенный функционал. Особенно популярным считается Mitsubishi Outlander, так как он совмещает прекрасный дизайн экстерьера с габаритным багажным отделением.Специалисты говорят, что слабый пол редко обращает внимание на технические характеристики, рассматривая автомобиль как средство передвижения для всей семьи. Поэтому Outlander привлекает внимание своей удобной посадкой, регулируемым креслом водителя, а также возможностью посадить в салон до двух взрослых человек и четырех маленьких детей. Наконец, главным плюсом подобных машин считается мощность, достаточная для поездок по городу и на природу.