Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после операции
Совсем недавно с футболистом Дмитрием Тарасовым случилось несчастье, во время тренировки он неудачно упал и у него был диагностирован перелом берцовой кости. В итоге операцию спортсмен, как и ранее делал в Италии. Однако сейчас он, как и многие его соотечественники не может отправиться в Рим и снять гипс из-за коронавируса.
По словам Дмитрия Тарасова, всего три недели назад все было относительной спокойно. Он с легкостью пересек границу и побывал в Италии, где ему сделали операцию. На тот момент врач был удивлен тем, что вновь увидел Тарасова, ведь он и ранее проходил курс лечения именно под его надзором. Сейчас же нужно будет вылететь в Италию, чтобы снять гипс, но Тарасов пожаловался, что из-за эпидемии коронавируса перелет может перенестись на не определенное время.
Также Дмитрий отметил, что когда он прилетел в Россию, то его проверили на тепловизоре и было все нормально. Однако сейчас доктор ему сказал, что прилететь получиться вряд ли, так как Италия является одной из тех стран, где больше всего зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
По словам Дмитрия Тарасова, всего три недели назад все было относительной спокойно. Он с легкостью пересек границу и побывал в Италии, где ему сделали операцию. На тот момент врач был удивлен тем, что вновь увидел Тарасова, ведь он и ранее проходил курс лечения именно под его надзором. Сейчас же нужно будет вылететь в Италию, чтобы снять гипс, но Тарасов пожаловался, что из-за эпидемии коронавируса перелет может перенестись на не определенное время.
Также Дмитрий отметил, что когда он прилетел в Россию, то его проверили на тепловизоре и было все нормально. Однако сейчас доктор ему сказал, что прилететь получиться вряд ли, так как Италия является одной из тех стран, где больше всего зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.