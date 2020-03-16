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Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после операции

Совсем недавно с футболистом Дмитрием Тарасовым случилось несчастье, во время тренировки он неудачно упал и у него был диагностирован перелом берцовой кости. В итоге операцию спортсмен, как и ранее делал в Италии. Однако сейчас он, как и многие его соотечественники не может отправиться в Рим и снять гипс из-за коронавируса.

Футболист Дмитрий Тарасов не может вылететь в Италию, чтобы снять гипс после операции

По словам Дмитрия Тарасова, всего три недели назад все было относительной спокойно. Он с легкостью пересек границу и побывал в Италии, где ему сделали операцию. На тот момент врач был удивлен тем, что вновь увидел Тарасова, ведь он и ранее проходил курс лечения именно под его надзором. Сейчас же нужно будет вылететь в Италию, чтобы снять гипс, но Тарасов пожаловался, что из-за эпидемии коронавируса перелет может перенестись на не определенное время.


Также Дмитрий отметил, что когда он прилетел в Россию, то его проверили на тепловизоре и было все нормально. Однако сейчас доктор ему сказал, что прилететь получиться вряд ли, так как Италия является одной из тех стран, где больше всего зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:43

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